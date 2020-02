Faustine Bollaert : sa grosse "frayeur" à cause de la tempête Ciara

Le dimanche 9 février 2020 a été marqué par le passage de la tempête Ciara en France. Alors que la plupart des Français sont restés bien au chaud chez eux, Faustine Bollaert, célèbre animatrice de France Télévisions, a quant à elle, décidé de s'offrir une petite activité familiale. En compagnie de son mari, l'écrivain Maxime Chattam et de ses deux enfants, Abbie (6 ans) et Peter (4 ans), la jolie brune de 40 ans a passé l'après-midi au cirque de Paname. Mais une fois de retour à la maison, la petite famille a pu constater quelques dégâts.

"La frayeur du jour", écrit la présentatrice de La boîte à secrets (France 3), dans sa story Instagram. Le message est accompagné d'une courte vidéo où l'on peut voir un gros arbre étalé de tout son long dans le jardin familial, à quelques centimètres seulement de la petite maison colorée dans laquelle ses deux enfants ont l'habitude de jouer. Un accident qui aurait pu avoir de très sérieuses conséquences si les bouts de chou s'étaient trouvé dehors à ce moment-là, ou même si l'arbre s'était effondré sur le toit de leur maison. Par chance, la petite famille a donc évité le pire !

En couple depuis plusieurs années déjà, Faustine Bollaert est une épouse et une maman épanouie. Élue "femme de l'année" par le magazine Télé 7 Jours à l'issue de l'année 2019, la présentatrice enchaîne les succès d'audience, notamment avec son programme phare, Ça commence aujourd'hui et plus récemment avec La boîte à secrets, dans laquelle elle invite plusieurs invités à se confier sur leurs secrets les plus enfouis. Lors du dernier numéro, ce sont d'ailleurs Jarry, Enrico Macias et Laetitia Milot qui sont venus se livrer à l'animatrice.