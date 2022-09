Fauve Hautot "célibataire" ? Avec le beau Jules Renault ce serait terminé

Le 9 septembre dernier, la nouvelle saison de Danse avec les stars a été lancée sur TF1. Et cette année, Fauve Hautot fait son grand retour le parquet avec l'espoir de soulever la coupe. Après avoir déjà remporté trois fois la compétition de danse, dont la dernière avec Tayc en 2021, elle tente désormais sa chance avec la star internationale Billy Crawford. Leurs premiers pas étaient d'ailleurs très prometteurs puisqu'ils se sont déjà qualifiés pour la prochaine émission.

Véritable figure du programme, Fauve Hautot a été naturellement mise en avant dans le nouveau numéro de Libération paru ce vendredi 16 septembre 2022. Le journal lui a consacré un portrait à travers lequel elle s'est confiée sur plusieurs sujets, comme les réseaux sociaux. Un univers qui n'est pas trop le sien, privilégiant la discrétion. D'ailleurs, il était rare qu'elle s'y affiche au côté de son compagnon Jules Renault, elle qui vit selon l'adage "vivons bien, vivons cachés" dans l'idée de protéger son "cocon". Et les internautes ne risquent apparemment plus de les voir ensemble. Et pour cause, nos confrères de Libération affirment que Fauve Hautot est célibataire.

La danseuse aux cheveux rouges fréquentait pourtant le photographe professionnel depuis au moins 2013. Mais la dernière preuve qu'ils formaient toujours un couple remonte au début de l'année 2022. Auparavant, des rumeurs les disaient ébranlés par le rapprochement de Fauve avec son ex-partenaire de danse Tayc. Tout au long de leur aventure Danse avec les stars, leur complicité avait beaucoup fait parler et les téléspectateurs s'étaient interrogés sur la véritable nature de leur relation. Si Fauve Hautot ne préférait pas s'exprimer sur le sujet, le chanteur de 26 ans avait quant à lui fini par avouer qu'il ne s'était jamais rien passé avec la star du parquet. "C'est la plus belle rencontre. Une des plus belles rencontres de ma vie aujourd'hui. On est tout le temps ensemble. On s'adore, mais non on ne s'est jamais pécho", avait-il confié lors d'une interview pour Konbini.