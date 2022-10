Fauve Hautot transformée : changement de coiffure radical, attention au choc !

Fauve Hautot est connue pour son talent en danse, mais pas que ! Sa couleur de cheveux rousse et sa coupe au carré (plus ou moins longue) sont tout aussi légendaires depuis ses débuts dans Danse avec les stars, en 2011. Mais changez cela et c'est le choc assuré !

On imagine en tout cas que ses abonnés Instagram ont été très surpris et sans doute même choqués en découvrant sa dernière story Instagram, ce jeudi 27 octobre. On peut y voir Fauve Hautot debout devant un miroir, vêtue d'un t-shirt blanc avec une écriture et d'un jean. Mais ce n'est pas son style vestimentaire qui saute au yeux. Ce que l'on remarque surtout, c'est son nouveau style capillaire. Exit sa couleur rousse et son carré et place à une couleur brune, ainsi qu'à des cheveux un peu plus longs et à une frange. La belle danseuse de 36 ans pose avec une mine déconfite, preuve qu'elle n'est pas fan de ce style ?

Fort heureusement, ce gros changement n'est pas réel. En effet, la partenaire de Billy Crawford dans Danse avec les stars 2022 porte une simple perruque. "Joie du test. 8h15. Bon matin", peut-on lire en légende de sa publication. S'agit-il d'un test pour la prochaine émission présentée par Camille Combal ou est-ce pour un rôle dans une série ? Cela n'est malheureusement pas précisé.

On sait en revanche que l'ancienne petite amie (?) de Jules Renault a déjà joué la comédie, dans Astrid et Raphaëlle, Meurtre en Berry ou L'Art du crime. Une expérience qui lui a beaucoup plu et qu'elle souhaitait renouveler. Elle avait en plus confié à Télé Star, mi-septembre, qu'elle préparait son retrait de Danse avec les stars. "C'est le cours des choses. J'ai 36 ans et vais me tourner vers la création. Depuis douze saisons, je vis des moments incroyables. Mais à terme, j'aurai d'autres projets. La vie, c'est grandir chaque jour", avait-elle déclaré. Un autre changement qui ne plaira, à coup sûr, pas aux téléspectateurs de TF1 quand il aura lieu. En attendant, elle continue à enflammer la piste de danse de DALS chaque vendredi avec son partenaire qui pourrait bien aller jusqu'en finale.