Fauve Hautot favorisée dans Danse avec les stars ? Agacée, elle sort du silence et fait une mise au point

Billy Crawford s'est lui aussi confié sur ces rumeurs disant que Fauve Hautot hérite toujours des meilleurs danseurs lors d'une interview pour Purepeople.com. "Je ne sais pas trop quoi en penser... Je n'ai pas regardé toutes les saisons de Danse avec les stars. (...) J'ai entendu parler de ces rumeurs comme quoi Fauve Hautot danserait avec les meilleurs candidats. Ce n'est pas vrai ! Car cette année, il y a Carla, Stéphane et bien d'autres qui sont très forts. Je pense qu'on ne peut pas dire ça, pour moi ce n'est pas vrai. En plus on dit que je suis fort mais pas vraiment : oui j'ai dansé pendant trente ans, mais je n'ai jamais fait de danses de salon comme dans l'émission", nous avait-il expliqué.

Et quoi qu'il en soit, Billy Crawford est ravi de l'avoir pour partenaire : "C'est un grand plaisir pour moi de danser avec quelqu'un comme ça. Elle est perfectionniste, tellement forte, bien dans son esprit... C'est une gagnante, une championne. Pour moi, c'est le top of the top. J'ai déjà appris beaucoup de choses avec elle."