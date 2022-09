Festival de Deauville : Ana Girardot en robe bustier très fendue, elle charme le public

Avec tous les évènements liés au septième art qui ont lieu en ce moment, on ne sait plus où donner de la tête ! Pendant que La Mostra se déroule du côté de Venise, en Italie, un grand nombre de talents déferle en France, simultanément, à l'occasion de la 48e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Et si vous hésitez entre les différents tapis rouge installés actuellement un peu partout en Europe, il y en a une qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est Ana Girardot.

Le samedi 3 septembre 2022, la comédienne s'est effectivement rendue à la projection du film Armageddon Tome, de James Gray - Ad Astra, The lost city of Z... Elle portait pour l'occasion une sublime robe longue, noire, et avait confié ses cheveux à John Nollet Paris. Elle n'était, bien sûr, pas seule à venir découvrir le long-métrage. Ont également été aperçus, sur le tapis rouge, à ses côtés : Andréa Bescond, Agathe Rousselle, le chanteur Eddy de Pretto, Astrid Bergès-Frisbey, Taddeo Kufus, Brett Morgen, Guillaume Nicloux, Angèle Mac, Lina Camélia Lumbroso, Diane Batoukina, Mara Lafontan, Chloe Lecareux, Dayna Goldfine, Dan Geller, Victor Meutelet, Mylene Wagram, Emerick Mamilonne, Taddeo Kufus, Jonathan Feltre, Jimmy Laporal-Trésor, Angelina Woreth, Marvin Dubart, Missoum Slimani ou encore Jonathan Eap.

Bien sûr, pour pouvoir regarder Armageddon Time dans le confort des salles obscures, il faudra attendre encore un peu. Le nouveau film de James Gray ne sortira, en France, que le 9 novembre 2022. Anne Hathaway, Jeremy Strong et Banks Repeta s'y donnent la répliquent, et racontent ensemble cette épopée qui prend place milieu des années 1980, dans le quartier du Queens à New York, mettant en scène plusieurs membres de la famille de Donald Trump. Quant à Ana Girardot, on la retrouvera avec plaisir loin du Festival du Cinéma Américain de Deauville, et loin de l'ancien président américain, dans le film Madame de Sévigné, d'Isabelle Brocard, auprès de Karin Viard et de Cédric Kahn.