Festival de l'Alpe d'Huez : William Lebghil, Brune Moulin, découvrez le palmarès exceptionnel de cette 26e édition !

La 26e édition du Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez s'est clôturée, le samedi 21 janvier 2023, après une semaine riche en émotions et en rigolades. Pendant 6 jours, les spectateurs ont pu assister à des projections en avant-première bénéficiant de la présence exclusive de certains membres des équipes de ces long-métrages... mais aussi de celle du jury cinq étoiles de cette session. En 2023, c'est Karin Viard qui a été sélectionnée pour être présidente. C'est elle qui a choisi de s'entourer de Camille Chamoux, Bérengère Krief, Stéphane Foenkinos et Antoine Bertrand. Ensemble, ils ont pris une rude décision, celle du palmarès dévoilé sur la scène de la Grande salle du palais.

"On a été, le jury et moi-même, très impressionnés par tous ces jeunes acteurs qui arrivent, la relève, on s'en réjouit, a expliqué Karin Viard. De jeunes acteurs, professionnels, non professionnels, qu'on a eu tellement de plaisir à voir jouer. Evidemment, on a fait un palmarès, c'est subjectif, avec un autre jury, le palmarès aurait été différent. Mais on l'a fait avec coeur et avec sincérité. C'était formidable, pour nous, de vivre cette expérience." La jeune génération a effectivement une place de choix cette année puisque le prix d'interprétation féminine a été attribuée à la brillante Brune Moulin, qui pour sa première expérience au cinéma, porte le film de Victoria Bedos, La plus belle pour aller danser, sur ses épaules. Grande gagnante de cette soirée, Mélanie Auffret a, quant à elle, été récompensée du prix spécial du jury et du prix du public pour son sensible Les petites victoires.

Festival de l'Alpe d'Huez 2023, le palmarès complet

Prix du court-métrage : à ex aequo, Cabane de Francis Magnin et Le Syndrome de Zulma Rouge

Prix d'interprétation féminine : Brune Moulin, pour son rôle dans La plus belle pour aller danser de Victoria bedos

Prix d'interprétation masculine : William Lebghil pour son rôle dans Les Complices de Cécilia Rouaud

Coup de coeur du jury : 23 décembre, de Miryam Bouchard

Prix spécial du jury : Les petites victoires, de Mélanie Auffret

Prix du public Allociné : Les petites victoires, de Mélanie Auffret

Grand Prix OCS : 38,5 quai des orfèvres, de Benjamin Lehrer