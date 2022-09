Festival de La Rochelle : Anne Marivin somptueuse en jupe-culotte devant Audrey Fleurot sobre et chic

Les jours se suivent et se ressemblent à la Rochelle cette semaine : alors que le Festival de la Fiction TV bat son plein, les stars du petit écran viennent toutes y faire un petit passage et présenter leur nouveau projet. Ce jeudi 15 septembre, c'était notamment au tour de Sonia Rolland d'y faire une apparition remarquée : dans un look très années 2000 avec son foulard bleu sur la tête et son look immaculé, l'ex-Miss France a ébloui le public.

D'ailleurs, ceux-ci étaient nombreux à s'être pressés sur l'iconique port de la ville pour la rencontrer, et après avoir longuement posé devant les photographes, elle n'a pas hésité à aller les voir, et poser pour quelques selfies. Mais pas toute seule... Venue présenter la saison 4 de sa série à succès Tropiques Criminels, elle avait emmené avec elle la pétillante Béatrice de la Boulaye, qui a également posé avec elle.

Très attendues, prochainement sur France 2, elles ont ensuite laissé la place à celle qui enchaîne décidément les rôles à la télévision : Audrey Fleurot, bientôt à l'affiche de la mini-série Les Combattantes sur TF1, était cette fois venue pour parler d'une autre fiction, Esprit d'hiver, dans laquelle elle partagera l'affiche avec la toute jeune Lily Taieb, âgée de seulement 22 ans.

Et l'actrice, notamment vue ces dernières années dans Kaamelott, Engrenages ou encore Le Bazar de la Charité, était sublime : les cheveux lâchés, vêtue d'un jean et d'un blazer noir sans artifices, elle avait joué une carte classique qu'on valide décidément à chaque fois ! Sa jeune partenaire, à ses côtés, semblait encore un peu timide dans sa robe blanche.

Anne Marivin éclatante, Odile Vuillemin pétillante

Anne Marivin est également passée à La Rochelle ce jeudi. Elle aussi plutôt régulière à la télévision depuis quelques années, l'actrice et maman de deux enfants (Léonard, 13 ans et Andréa, 6 ans) était venue pour parler du téléfilm La vie, l'amour, tout de suite.

Adapté de la véritable histoire de Julie, une femme atteinte de la mucoviscidose, cette fiction s'annonce absolument bouleversante et mettra en scène plusieurs jeunes comédiens dont Sandy Afiuni et Louis Durant, qui avaient accompagné la quadragénaire en Charente-Maritime. Absente, la jeune Anna Biolay, née des amours entre Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, tiendra cette fois son premier rôle important, une prestation qui risque d'être très commentée.

Enfin, c'est Odile Vuillemin qui a conclu cette superbe journée de télévision à La Rochelle. Plusieurs fois saluée pour son interprétation, notamment dans le téléfilm L'Emprise, l'actrice était cette fois-ci accompagnée de Thomas Jouannet, son partenaire dans la mini-série Prométhée, très attendu pour cette fin d'année.