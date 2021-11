Anne Marivin, maman célibataire : elle évoque sa vie avec ses enfants de 6 et 12 ans

Héroïne de la série Rebecca, diffusée sur TF1 ce jeudi 18 novembre 2021, Anne Marivin s'est récemment entretenue avec nos confrères du Parisien au sujet de sa carrière d'actrice. Et durant son entrevue, la comédienne de 47 ans s'est également un peu plus épanchée sur sa vie de famille.

Devenue célèbre grâce à sa participation au film Bienvenue chez les Ch'tis, réalisé par Dany Boon, et à la série Dix pour cent, Anne Marivin s'est d'abord exprimée sur son quotidien : "Les gens m'identifient dans la rue mais ils ont toujours du mal à trouver mon nom." Et de poursuivre ensuite sur sa nouvelle vie de mère célibataire : "Et puis, quand je rentre à la maison, mes deux enfants de 6 et 12 ans 1/2 me ramènent à la réalité. Devoir m'occuper d'eux m'aide à ne pas être autocentrée. Cela me va très bien. Mon ambition n'est pas d'être reconnue mais suffisamment vue pour travailler avec des réalisateurs que j'admire."

Une séparation discrète

De sa précédente relation avec Joachim Roncin - qu'elle avait présenté officiellement en 2008 lors de la tournée promotionnelle du film Bienvenue chez les Ch'tis -, Anne Marivin avait donné vie à Léonard (né en avril 2009) ainsi qu'à Andréa (née en octobre 2015). Une vie de famille différente aujourd'hui et qu'elle doit désormais incarner seule.

C'est début novembre, dans les pages de Gala, qu'Anne Marivin avait officialisé sa séparation avec son ancien compagnon, graphiste et directeur artistique de profession. Une rupture sur laquelle elle n'a cependant pas souhaité s'étaler puisqu'elle n'a pas dévoilé les raisons ni la date de cette décision. Bien que très discret médiatiquement, Joachim Roncin était notamment connu pour avoir réalisé le célèbre logo, Je suis Charlie.