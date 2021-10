Fidji Ruiz hospitalisée : intervention médicale en urgence après avoir perdu "pas mal" de sang

Rebelote pour Fidji Ruiz. Deux jours seulement après sa sortie de l'hôpital, la jolie brune a dû y faire un nouveau tour. Encore victime d'importants saignements du nez qui n'ont fait qu'empirer, elle a subi une intervention médicale sous anesthésie. "Je me suis finalement fait cautériser (technique basée sur l'utilisation de la chaleur pour stopper un saignement, ndlr) des vaisseaux sanguins car j'ai re-saigné cette après-midi", a-t-elle révélé mercredi 13 octobre 2021 en story Instagram en postant une photo depuis sa chambre d'hôpital.

Et pour elle de donner de ses nouvelles, lesquelles sont quelques peu inquiétantes : "Je suis épuisée, je sors du bloc, je n'ai plus de force, je vais me reposer. Je n'ai jamais eu si mal à une sortie d'anesthésie. Ils m'ont donné une perfusion qui me calme, j'ai trop pleuré tellement j'ai eu mal. En 5 jours, j'ai perdu pas mal de sang, j'ai zéro zéro énergie. Dieu merci je vais bien. J'espère que j'irais mieux dans les prochains jours."

Au lendemain de sa prise en charge, l'ex de Dylan Thiry est réapparue sur les réseaux sociaux et semble avoir retrouvé le sourire. "Réveil en douceur à l'hôpital. Plus aucune douleur ce matin. Je vois le médecin aujourd'hui pour en savoir plus. Je ne sais pas si je rentre à la maison ou pas", a-t-elle indiqué. Avant d'en savoir plus, sa communauté a en tout cas été appelée à ne pas minimiser les saignements du nez. "Ceux qui ont des saignements au nez, foncez chez un ORL, ça se stoppe grâce à la technique de cautérisation."

Rappelons que Fidji Ruiz est victime de saignements depuis plusieurs jours. "Comme mon nez était complètement rempli de sang, ça a commencé à couler par ma bouche, c'était un enfer. J'ai avalé énormément de sang et une fois arrivée à l'hôpital, j'ai vomi du sang, ça a rempli un sac plastique", a-t-elle détaillé lundi. Les médecins ont estimé que cela été dû à un changement climatique brutal.

