Fidji Ruiz mariée en secret à Anas et sublime dans sa robe : des photos dévoilées

Rappelons que Fidji et Anas se fréquentent depuis un peu moins de deux ans, bien que leur rencontre remonte à plus longtemps. "Il y a 5 ans je crois, j'étais en voiture avec des amis et il y a un son d'Anas qui passe, c'était une reprise de Aicha et j'ai trop aimé sa voix. Je me filme et demande qui est l'artiste, en le mentionnant. Je vais sur son profil et je me suis dit 'il est vraiment pas mal' ! Par la suite, il m'envoie un message pour me remercier, on commence à parler et puis 4, 5 mois plus tard, on se rencontre. On s'entend bien mais on a des vies trop actives pour imaginer quoi que ce soit", avait confié Fidji Ruiz en novembre 2021 sur Snapchat.

Chacun a donc poursuivi son chemin de son côté jusqu'à ce qu'ils se recroisent. "On discute, on se voit sur un coup de tête. On va en vacances, on est en mode potes, on kiffe de ouf mais on se rend compte qu'il y a plus que de l'amitié. On ne voulait pas être en couple mais c'était plus fort que nous. Là, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble et c'est que du bonheur", se réjouissait-elle. Ensemble, ils envisagent même de fonder une grande famille.