Fifth Harmony : Ally Brooke toujours vierge à 27 ans, elle s'explique

Il fut un temps où les jeunes artistes mettaient en avant leur virginité comme outil marketing - parfois même, ils affichaient une bague pour en attester, coucou les Jonas Brothers - avant que la révolution sexy ne vienne tout chambouler. Les tenues se sont faites de plus en plus courtes, les chorégraphies toujours lascives et les déclarations nettement moins timorées. Alors le discours tenu par la chanteuse Ally Brooke étonne un peu à notre époque.

Dans son autobiographie intitulée Finding Your Harmony: Dream Big, Have Faith, and Achieve More Than You Can Imagine, la chanteuse de 27 ans fait une révélation surprenante : elle est vierge et se préserve pour le mariage. La jeune femme originaire du Texas, aux États-Unis, a expliqué au site TMZ qu'elle a bien évidemment été tentée de céder à des avances de beaux garçons tout au long de sa jeunesse, mais qu'elle a toujours résisté, car elle veut que celui qu'elle épousera soit celui qui la comble dans ce domaine. Ally Brooke, qui a chanté dans le groupe de filles Fifth Harmony de 2012 à 2018, encourage tous ceux qui sont comme elle à le dire afin de ne plus se sentir seuls ou mal à l'aise quand il est question de parler de sexe.

Interrogée par Hollywood, Ally Brooke a poussé plus loin ses confidences sur le sujet. "Je l'ai écrit noir sur blanc dans mon livre. Et je me suis livrée. J'ai été tellement courageuse d'en parler. J'étais très heureuse de partager cela avec mes fans et les lecteurs, leur faire savoir mon choix et les laisser réagir de la manière qu'ils voulaient. En faisant ce livre, je voulais ouvrir mon coeur", a-t-elle déclaré. Si elle assume pleinement d'être une jeune femme qui n'a toujours pas eu de relation sexuelle alors qu'elle est déjà bien engagée sur l'autoroute de la vingtaine, la chanteuse reconnaît que ce n'est pas toujours facile de faire comprendre son choix aux autres. "À divers moments, les gens se moquaient de moi, me disant : 'Ouais ouais, c'est ça.' Mais malgré tout, j'ai réussi à garder ce choix dans mon coeur, je connais ma vérité et les choses me vont très bien comme ça", a-t-elle ajouté.