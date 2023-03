Fiona Gélin foudroyée par un infarctus : enfin des nouvelles 6 mois après son accident cardiaque

Voilà une annonce qui vient clôturer la semaine en beauté. Fiona Gélin, qui avait inquiété la France entière en octobre 2022, après avoir été victime d'une crise cardiaque, est finalement remise sur pied. Enfin ! C'est le magazine Gala qui l'annonce, dans son édition du 30 mars 2023. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, en voici une autre : la comédienne de 60 ans pète tellement la forme qu'elle serait carrément prête à remonter sur scène.

C'est un hommage qui lui tient à coeur. Toujours selon le magazine Gala, Fiona Gelin sera programmée au prochain festival d'Avignon avec son spectacle La poésie de Daniel Gélin lue par Fiona, dans lequel elle prendra la parole lors d'une lecture des textes de son père. L'actrice a des projets plein la tête, d'autant plus qu'elle a frôlé le pire il y a quelques semaines. En octobre 2022, elle avait été victime d'un infarctus et avait été transportée en urgence dans une clinique de l'ouest parisien. Il était alors annoncé qu'elle devait subir une rééducation cardiaque dans un établissement spécialisé de Saint-Raphaël dans le Var, non loin de Marseille, où vit son fils Milan.

Fiona Gélin, soutenue par son jeune compagnon

Les mois qui ont passé n'ont pas été les plus réjouissants. Fiona Gélin a dû porter une veste de survie pour "éviter une mort subite due à son coeur affaibli" qui ne fonctionnait plus qu'à 30%. Lors de cette épreuve, la comédienne a heureusement pu compter sur le soutien inconditionnel de son jeune compagnon, le musicien Richard Bauduin, alias ChardRy. Les amoureux s'étaient rencontrés en août 2020 sur le port de Saint-Tropez et s'étaient lancés, dans la foulée, dans une reprise franco-espagnole du titre A toi de Joe Dassin. "C'est un grand bonheur, avouait-elle dans les colonnes de France Dimanche. Entre nous, c'est aujourd'hui comme une évidence. On a tant de points communs, de passions qui nous animent, de choses à partager que tous nos amis croyaient qu'on était ensemble depuis belle lurette." Ces deux-là s'aiment, depuis, pour le meilleur, parfois pour le pire...

