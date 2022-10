Fiona Gélin terrassée par une crise cardiaque : son coeur très affaibli, détails inquiétants

Fiona Gélin a frôlé le pire il y a quelques jours, révèle France Dimanche. L'actrice française qui a fêté ses 60 ans au printemps a été victime d'un infarctus la semaine dernière. Selon les informations du magazine, elle a été transportée en urgence dans une clinique de l'ouest parisien et est sortie mardi 25 octobre 2022, au bras de son compagnon, le musicien Richard Bauduin, alias ChardRy. Elle va suivre une rééducation cardiaque dans un établissement spécialisé de Saint-Raphaël dans le Var, non loin de Marseille où vit son fils chéri Milan, papa de Giulia, 10 ans. Désormais, elle devra porter une veste de survie, "condition pour éviter une mort subite due à son coeur affaibli qui ne fonctionne plus qu'à 30%", ajoute la revue.

Un coup très dur pour la fille de Daniel Gélin, dont la santé est si fragile. En 2006, atteinte d'une pneumonie, elle a été plongée dans le coma 10 jours. Elle lutte aussi depuis plus de deux décennies contre l'addiction à l'alcool, un mal héréditaire puisque son père, mort il y a vingt ans, en a souffert, mais aussi son frère Manuel, tout comme ses demi-frère et soeur, tous deux décédés.

Face à cette nouvelle épreuve, Fiona Gélin peut compter sur le soutien de son amoureux. Certes, il est de 20 ans son cadet mais l'âge n'est qu'un détail pour leur couple qui se soutient envers et contre tout. Richard Bauduin lui avait imposé un ultimatum pour construire une histoire d'amour avec elle quand ils se sont rencontrés en 2020 : arrêter de boire. Ce qu'elle a fait, réussissant aussi à monter le spectacle en hommage à Daniel Gélin, A mon père, joué en mars dernier à Paris puis à Avignon. De son côté, elle a motivé sa moitié à se lancer dans sa propre boîte de production.

Dans les pages du magazine Gala, elle était revenue sur leur duo qui fonctionne autant sur le plan professionnel qu'amoureux. Celle qui a vécu une descente aux enfers avec de gros problèmes d'argent, a expliqué que c'est son compagnon qui a tout changé dans sa vie : "Il est mon garde-fou, le premier homme de ma vie à me raisonner, m'apaiser."

