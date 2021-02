FKA Twigs sous l'emprise de Shia LaBeouf : Il demandait à ce qu'elle "dorme nue"

Pour livrer son témoignage entièrement à propos de Shia LaBeouf et son emprise toxique, FKA Twigs a décidé d'accorder une longue interview accordé à CBS This Morning. Dans un extrait de cet entretien dévoilé le mercredi 17 février 2021, la jeune femme de 33 ans revient sur le comportement toxique de son ex petit-ami et acteur.

"Souvent, il commençait à me crier dessus au milieu de la nuit, m'accusant de faire toutes sortes de choses. Il me réveillait, me disait que j'étais dégoutante, que j'étais méchante", a détaillé l'artiste britannique. "Je commençais à vraiment douter de moi. Spécialement lorsqu'il me réveillait il me disait : 'T'es là avec tes yeux ouverts, tu penses à me quitter'. Et je répondais : 'Je dormais, littéralement'", raconte-t-elle.