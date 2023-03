Florence Foresti succombe à l'une de ses addictions : la comédienne grillée à la télé !

Ce 10 mars sur TF1, était diffusé un épisode tout spécial du jeu Une famille en or, présenté par Camille Combal. Exceptionnellement, l'animateur a récupéré la case du vendredi soir en prime time au lieu du mardi après Koh-Lanta pour accueillir Florence Foresti qui en était l'invitée spéciale. Pour l'occasion, l'humoriste s'est entourée de plusieurs de ses amis afin de constituer deux équipes. Le but pour eux était de récupérer autant de gains possible pour l'association Women Safe, qui lutte contre les violences faites aux femmes.

Florence Foresti a ainsi pu compter sur les présences de Franck Dubosc, Isabelle Nanty, Laura Felpin, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, Anne Depetrini, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Ragnar Le Breton, Alex Ramires et Benjamin Tranié. Et la soirée a rencontré un grand succès puisque ce sont 2,57 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous, soit 13.2 % du public. Camille Combal en a été très fier et a d'ailleurs partagé ces belles audiences sur son compte Twitter dès ce samedi matin, n'oubliant pas de remercier Florence Foresti pour sa participation et de rappeler de soutenir l'association qu'elle défendait.

Plus rapide que Lucky Luke

C'est également sur Twitter que les internautes ont commenté en masse l'émission tout au long de la soirée. Et l'un d'entre eux a notamment repéré Florence Foresti en train de succomber à son addiction : la cigarette. En effet, alors que Camille Combal voulait marquer une pause dans le jeu et lancer une page de publicité, la maman de Toni (15 ans), qui apparaissait en arrière-plan, n'a pas attendu d'être hors antenne pour fouiller dans sa poche de pantalon et se saisir de sa cigarette électronique, qu'elle a ensuite fumée au milieu du plateau. (Des images à découvrir dans notre diaporama). "Florence Foresti qui dégaine sa clope électronique plus rapide que Lucky Luke à la pub", s'est amusé à relever l'internaute.