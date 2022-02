Florence Parly, ministre des Armées : son mari très affecté lors de la révélation de leur couple

Depuis le 21 juin 2017, Florence Parly (58 ans) est ministre des Armées, d'abord sous le gouvernement Philippe puis Castex. Son rôle est primordial actuellement, depuis que la Russie de Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, l'envahit et agite la menace nucléaire. Au premier rang aux côtés du président sortant Emmanuel Macron, elle peut compter sur le soutien de son époux Martin Vial (68 ans), un haut fonctionnaire. Qui est l'homme qui partage la vie de celle qui est à la tête de l'hôtel de Brienne ?

Florence Parly et Martin Vial ont toujours voulu être discrets sur leur vie privée. Un choix qui se comprend d'autant plus avec les conséquences, non officielles, que leur couple a pu provoquer il y a quelques années. Dans Libération en 2002, on pouvait lire à ce propos : "Protecteur obsessionnel de sa vie privée, Martin Vial est particulièrement affecté lorsque sa liaison avec Florence Parly, secrétaire du Budget nommée en janvier 2000, à 36 ans, est exhumée par certains pour expliquer son poste de président [de la Poste]. Ils se sont rencontrés en 1991, ont un enfant. Il n'en parle pas. Elle non plus. Enceinte, elle posait dans Elle sans révéler le nom du père."

En effet, la nomination de Martin Vial à la présidence de La Poste devait durer cinq ans, mais elle a été écourtée en 2002. D'après Le Parisien, le gouvernement de l'époque, celui de Jean-Pierre Raffarin, lui aurait reproché sa proximité avec la gauche en référence à sa compagne Florence Parly, mais également la gestion du passage aux 35 heures et le coût du dossier des RTT. Près de vingt ans plus tard, ce diplômé de l'ESSEC et de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications est aujourd'hui directeur de l'Agence des participations de l'État (APE).

Florence Parly était sur les ondes de RTL le 25 février pour réagir aux attaques russes : "La situation actuelle est une situation où la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. La question est, est-ce que nous voulons rentrer en guerre contre la Russie. La Russie est une puissance nucléaire. Nous sommes nous l'OTAN une alliance nucléaire, est-ce que c'est cela que nous voulons ? (...) la France a déployé tous les efforts diplomatiques pour éviter cette guerre, nous sommes aux côtés de l'Ukraine sur tous les plans."