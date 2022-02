Diaporama Florence Parly, ministre des Armées : son mari très affecté lors de la révélation de leur couple

La ministre française de la Défense, Florence Parly et son mari, le commissaire français aux participations de l'État, Martin Vial arrivent pour un dîner d'Etat avec le président français et italien, au palais de l'Elysée, Paris, le 5 juillet 2021. © Stéphane Lemouton

Le président de la République française Emmanuel Macron et Florence Parly, ministre des Armées, visitent la base militaire de Djibouti où se trouvent près de 1 500 personnes, le plus gros contingent français en Afrique, le 12 mars 2019. Le président de la République débute sa tournée en Afrique de l'est par Djibouti avant de se rendre en Ethiopie et au Kenya. © Ludovic Marin/Pool