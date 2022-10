Florence Pernel en couple avec Patrick Rotman, 13 ans de plus : photos et confidences sur leur rencontre parfaite

Cela fait près de 30 ans que ces deux-là sont amoureux - ils se sont mariés en 2005 - et leur différence d'âge, 13 ans, n'a jamais été un problème entre eux. Leur rencontre remonte au 14 novembre 1996. Florence Pernel était alors à une projection comme elle l'avait confié à Gala et c'est là qu'elle est tombée sous le charme de l'historien et documentariste de 73 ans Patrick Rotman.

Un intellectuel donc avec qui elle s'est sentie très à l'aise, tout de suite. Le moment était magique : "Nous avions engagé la conversation sur la révolutionnaire Tina Modotti [photographe italienne née à la fin du XIXe siècle, NDLR], dont je lisais la biographie." Le hasard faisait donc bien les choses et au final, leur discussion "a duré trois heures". Quelques années plus tard, toujours aussi heureuse auprès de son homme, elle continue de s'émerveiller de leur belle relation : "C'est tellement rare et merveilleux de vivre dans une telle osmose, de façon aussi intense. Les choses sont évidentes entre nous."

C'est l'amour fou avec Patrick Rotman, l'homme qui a mis en scène plusieurs fois sa femme, notamment dans ses téléfilms comme Eliane (2006) ou encore La conquête (2011) dans lequel l'actrice jouait le rôle de Cécilia Attias.

Patrick Rotman, dont la spécialité est la politique française du XXe et XXIe siècles, a travaillé sur plusieurs documentaires comme Les Fauves (2011), qui exposait la relation entre Nicolas Sarkozy et l'ancien ministre Dominique de Villepin et L'ennemi intime (2007) portant sur la guerre d'Algérie. Et il a reçu le Globe de Cristal du meilleur documentaire en 2007 pour Chirac - Le jeune loup / Le vieux lion.

Le mari de Florence Pernel a aussi écrit plusieurs ouvrages dont Tu vois je n'ai pas oublié (1990), L'ennemi intime (2002) et L'Ame au poing (2004). Entre deux projets, ils ont aussi fait et élevé deux enfants, Tina (née en 2000) et Paul (né en 1998). Nul doute que l'actrice et l'historien et documentariste doivent, après toutes ces années, passer encore des heures à discuter...