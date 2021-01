Florence Pernel mariée avec Patrick Rotman : qui est son époux ?

Unis à la vie comme à l'écran, Florence Pernel et Patrick Rotman vivent une histoire d'amour passionnelle depuis près de trente ans. Réalisateur de dix-sept ans son aîné, Patrick a mis en scène plusieurs fois sa compagne notamment dans ses téléfilms Eliane (2006) ou encore La conquête (2011) dans lequel l'actrice jouait le rôle de Cécilia Sarkozy. Passionné d'histoire, Patrick Rotman est également à l'origine de nombreux documentaires analysant la politique française du XXème et XXIème siècles.

Il a notamment mis en scène deux documentaires dont Les Fauves (2011), qui exposait la relation entre Nicolas Sarkozy et l'ancien ministre Dominique de Villepin et L'ennemi intime (2007) portant sur la guerre d'Algérie. D'autres parcours politiques majeurs de France ont été analysés par le réalisateur comme celui de Jacques Chirac, du général de Gaulle, de François Mitterand dans François Mitterand ou le roman du pouvoir et de Lionel Jospin dans Lionel raconte Jospin. Reconnu pour son travail, Patrick Rotman a d'ailleurs reçu le Globe de Cristal du meilleur documentaire en 2007 pour Chirac, le jeune loup et Chirac, le vieux lion.

Très à l'aise derrière mais aussi face à la caméra, il a créé et animé l'émission Les Brûlures de l'Histoire entre 1993 et 1997. Féru de littérature, l'homme a écrit plusieurs ouvrages dont Tu vois je n'ai pas oublié (1990), L'ennemi intime (2002) et L'Ame au poing (2004).

Mariés depuis 2005, Florence et Patrick ont eu deux enfants : Paul (21 ans) et Tina (19 ans).