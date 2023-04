Florence Pernel confondue, non pas une, mais avec deux premières dames françaises !

Florence Pernel, qui est à retrouver ce mercredi soir sur France 2 dans L'école de la vie, crevait l'écran en 2011 dans le film La Conquête, dans lequel elle incarne Cécilia Attias, la femme de Nicolas Sarkozy à l'époque. L'actrice de 60 ans a si bien joué son rôle qu'elle a souvent été confondue avec l'ex-première Dame. Mais elle a également déjà été comparée à Carla Bruni, l'actuelle épouse de l'ancien président de la République.

"On tournait dans le 16e arrondissement. Une vieille dame qui passait par là m'a toisée de haut en bas, un peu pincée et m'a dit : 'Vous voyez, finalement, vous êtes revenue.' Ça m'a vraiment rassuré sur mon interprétation. En revanche, une autre fois, à Pornic, alors qu'on tournait des scènes à vélo avec Denis Podalydès, une dame et son mari nous ont pris pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Je me suis consolée en me disant que si on pouvait confondre ma silhouette avec celle de Carla, c'était plutôt flatteur", avait-elle déjà confié au magazine Grazia. Ce qui signifie qu'elle a donc été confondue avec non pas une, mais deux anciennes premières dames de France.

Mariée et maman

Des comparaisons plutôt flatteuses, tant Cécilia Attias et Carla Bruni sont réputées pour être de très belles femmes. Mais Florence Pernel n'a pas non plus de quoi les jalouser, elle qui en a rendu fou plus d'un, dont Patrick Rotman, avec qui elle est mariée depuis 2005. Il s'agit d'un célèbre réalisateur de documentaires, à qui l'on doit notamment Les Survivants, un documentaire sur les rescapés des camps nazis sorti en 2005 ou encore Les Fauves, un documentaire sur la rivalité entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin produit en 2011. De leur relation sont nés deux enfants : un garçon baptisé Paul et une fille prénommée Tina.

A noter qu'avant de se lancer pleinement dans le cinéma, Florence Pernel a suivi les traces de sa mère en se lançant dans le mannequinat dès son plus jeune âge. Elle est ainsi déjà apparue dans le catalogue des 3 Suisses, ou encore dans certaines publicités pour les yaourts Danone.