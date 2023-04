Diaporama : Florence Pernel confondue, non pas une, mais avec deux premières dames françaises !

"A Pornic, alors qu'on tournait des scènes à vélo avec Denis Podalydès, une dame et son mari nous ont pris pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni" , a-t-elle déjà confié au magazine " Grazia" . Florence Pernel au 25ème palmarès pour les Lauriers de l'Audiovisuel au Théâtre Marigny à Paris, France, le 10 février 2020. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 16