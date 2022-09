Florence Trainar (Zone interdite) : Son riche mari a fait les gros titres avec Pippa Middleton

Le 29 juillet 2021, Florence Trainar a eu le grand bonheur de dire "oui" à l'homme de sa vie. La journaliste et joker officiel d'Ophélie Meunier lors de ses congés a choisi de s'unir à Arthur de Soultrait, le fils du vicomte Eric de Soultrait et fondateur de la marque de vêtements Vicomte A. Le couple avait fait les choses en grand lors de la cérémonie en l'organisant par exemple dans un Château de Poudenas. Un mariage en grande pompe qui n'a pas de quoi étonner lorsqu'on connaît la réputation d'Arthur, le roi de la fête parisienne.

Avant de se ranger auprès de Florence Trainar, il a d'ailleurs lancé des soirées mémorables auxquelles était invité le gratin de la jet-set. A cette époque, Arthur de Soultrait fréquentait particulièrement Pippa Middleton, la petite soeur de Kate. En 2012, leur amitié avait même fait les gros titres de la presse anglaise. Et pas de manière positive.

En effet, cette année-là, l'aristocrate a fêté ses 30 ans dans l'ancien théâtre de Saint-Germain-des-Prés à Paris transformé en boîte de nuit. Et d'après les informations rapportées par Le Point, l'anniversaire fut "extravagant". Pas moins de 300 invités avaient fait le déplacement et avaient accepté de se déguiser selon le thème du XVIIIe siècle. Pippa Middleton s'était amusée à jouer le jeu. Alors très proche d'Arthur de Soultrait, elle avait ensuite profité de sa présence à Paris pour se balader avec lui. La jolie anglaise aujourd'hui maman de trois enfants était malheureusement constamment poursuivie par les photographes. Et, pendant une virée en voiture, l'un de ses amis commun avec le mari de Florence Trainar avait pointé un pistolet en direction des photographes (photos ici).

Face à la polémique qui enflait de l'autre côté de la Manche et les critiques qui fusaient autour de la soeur de la future reine, Arthur de Soultrait était sorti du silence pour la défendre. "Nous étions suivis par des paparazzis. Pendant tout son séjour à Paris, Philippa Middleton a été victime d'un harcèlement constant et dangereux. La voiture était conduite par un ami. Pour rire, il a brandi un pistolet factice en direction des paparazzis. Elle lui a dit d'arrêter immédiatement. Elle n'a pas trouvé cela drôle. Je regrette énormément cet incident et surtout que Pippa ait été au centre de l'attention alors qu'elle n'était pour rien dans cet incident. Je lui ai présenté des excuses pour cela", avait-il expliqué.