Florent Manaudou se livre sur sa soeur Laure : "Je l'ai vue très triste"

C'est assez rare dans le sport d'avoir une fratrie aussi talentueuse. À eux deux, Florent et Laure Manaudou représentent le plus beau palmarès de la natation français. Véritable phénomène à ses débuts, la jeune femme, âgée de 35 ans aujourd'hui, a pavé la voie pour son petit frère, âgé lui de 31 ans, en devenant la première championne de la famille. Si la femme de Jérémy Frérot a raccroché son bonnet et ses lunettes, le beau gosse continue d'impressionner dans les bassins, lui qui a réussi de très beaux Jeux olympiques en 2021.

En interview avec le site Dr Good, Florent Manaudou est revenu sur sa carrière de sportif de haut niveau. Lorsque la question de la pression inhérente à ce genre de pratique lui est posée, celui qui vient de se fiancer avec Pernille Blume, explique que c'est un des aspects les plus difficiles à gérer pour un athlète de haut niveau. "J'ai vu beaucoup de sportifs se perdre un petit peu en chemin. Avoir des objectifs très élevés et faire des choses qui n'étaient pas en accord avec eux-mêmes", indique-t-il, avant de prendre l'exemple d'une personne qu'il connaît mieux que quiconque : "J'ai vu ma soeur très heureuse. J'ai vu ma soeur très triste aussi".

On a l'impression qu'être sportif de haut niveau, il faut être tout le temps à cent pour cent

Si l'on sait que tout n'a pas été facile pour Laure Manaudou, elle qui était décrite déjà très jeune comme un véritable phénomène, son frère confirme bien que tout n'a pas été rose pour elle. La preuve, elle a pris sa retraite sportive en 2009 à seulement 23 ans, avant de revenir pour les JO de 2012 qu'elle rata puis d'y mettre un terme définitif par la suite. Son frère est très bien placé pour parler du sujet puisqu'il est lui aussi obligé de faire avec cette pression liée aux résultats. "On a l'impression qu'être sportif de haut niveau, il faut être tout le temps à cent pour cent. Aucun sportif ne peut rester parfait comme ça", assure-t-il.