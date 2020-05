Florent Manaudou sur un nuage avec Pernille : anniversaire plein d'amour

Grâce à la première photo de Florent Manaudou, on découvre qu'il est en couple avec Pernille depuis, au moins, depuis le mois de janvier. En effet, Pernille Blume s'était dévoilée dans le même cadre près d'une piscine et non loin de la mer, le 22 janvier 2020 sur Instagram. À l'époque, la nageuse n'avait pas montré que Florent Manaudou l'accompagnait, préférant publier des photos avec une amie. Ces images avaient été prises à Cape Tow, en Afrique du Sud, un voyage auquel avait également participé Florent Manaudou.