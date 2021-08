Florent Manaudou, tonton craquant : il pose avec ses nièces pour célébrer sa victoire

Florent Manaudou est bien rentré en France avec la médaille d'argent ! Dimanche 1er août, le petit frère de Laure Manaudou, ancienne nageuse qui coule des jours heureux avec Jérémy Frérot, a remporté la deuxième place lors du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le jeune homme de 30 ans a fini derrière l'Américain Caeleb Dressel. Mais, non mécontent de ses prestations dans l'eau, celui qui a été un temps dans l'armée, a pu célébrer sa victoire !

Sur Instagram, le trentenaire a partagé des photos de ses deux nièces, Rose et Romy, apparemment ravie de leur oncle et de son pedigree. "Ce matin je suis allé réveiller mes nièces. Je crois qu'elles étaient heureuses", écrit le nageur dans sa story.

Entourée de ses deux têtes blondes, Florent Manaudou savoure sa victoire, tandis que les petites filles, qui sont celles de son grand frère Nicolas, entraîneur, qui est également papa de Soan, 9 ans, s'amusent à brandir la médaille d'argent de leur tonton. Face à l'objectif, elles n'hésitent pas non plus à faire des grimaces !