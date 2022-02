Florent Pagny en larmes et réconforté par Marc Lavoine : des images poignantes dévoilées

Vianney n'avait pas menti ! Lors d'une interview accordée à Télé 7 jours au début du mois de février, le chanteur de 30 ans avait annoncé qu'un moment très émouvant était survenu sur le tournage de The Voice et avait fait complètement fait craquer Florent Pagny.

C'est un candidat, Daniel, qui en est à l'origine. A 66 ans, il s'est présenté sur la scène du télé-crochet avec pour ambition de rendre hommage à sa femme décédée. C'est sa disparition qui a poussé le chanteur à se remettre à la chanson après quelques années d'interruption. "J'ai chanté pendant plus de 30 ans, puis un jour, je n'avais plus envie. Ca ne me procurait plus de plaisir donc j'ai arrêté de chanter. Et puis, il y a quelque temps malheureusement, j'ai perdu mon épouse et nous étions très fusionnels. Et sans chercher, alors que je n'avais pas joué de piano, j'ai une chanson qui est sortie du piano sans chercher les paroles, sans chercher la musique", a-t-il expliqué aux coachs.

Une tendre confidence qui a piqué la curiosité de Vianney, lequel a aussitôt souhaité écouter la composition toute personnelle de Daniel. "Ce serait un grand honneur pour moi de vous la faire ici", a alors accepté Daniel. C'est donc derrière son piano qu'il a chanté pour l'amour de sa vie, à qui il pense chaque seconde de chaque jour. "Je savais bien qu'un jour l'un de nous deux allait partir et c'est toi mon amour qui me laisse tous nos souvenirs", a-t-il entonné entre autres.

Il n'en fallait pas plus pour bouleverser les juges face à lui, tous touchés en plein coeur. Et plus particulièrement Amel Bent et Florent Pagny, qui n'ont tout simplement pas retenus leurs larmes. "Moi, je me suis imaginée sans mon mari pendant 2 minutes et ça m'a bouleversée... C'est trop bien écrit", a commenté Amel Bent. Mais le fait est plus rare pour le chanteur de 60 ans qui est actuellement atteint d'un cancer. A tel point qu'il a été consolé par son ami Marc Lavoine, surpris de le voir dans cet état là. "Je ne t'ai jamais vu comme ça toi. Tu n'es pas le genre ! Putain, il a fait pleurer mon Florent !", a lâché celui qui affronterait "des tempêtes" avec sa jeune femme Line Papin.