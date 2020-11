Florent Pagny : Fauché, logé dans une voiture, Jean-Jacques Goldman lui a sauvé la vie

On l'a beaucoup charrié sur son rapport à l'argent, son exil fiscal et sa liberté de ne pas payer d'impôts. C'est sûrement sans savoir que Florent Pagny a frôlé la catastrophe à cause de problèmes financiers. Au début des années 1990, le chanteur a enchaîné pépin sur pépin et s'est retrouvé peu à peu sans domicile. Il a d'abord logé dans sa voiture, puis dans une maison de jardin qu'il "chauffait avec la cuisinière ouverte". C'est ce qu'il raconte, avec l'aide d'Eric Le Bourhis, dans Portrait d'un éternel rebelle, sa biographie parue le 5 novembre 2020 aux éditions Prisma. "C'est comme ça avec les anciens pauvres !", ironise-t-il.

Heureusement, Jean-Jacques Goldman a un coeur d'or. En voyant son confrère sombrer dans la misère, le compositeur lui a tendu la main. En 1993, il lui a proposé une place dans la troupe des Enfoirés et lui a composé trois chansons, dont le superbe titre Si tu veux m'essayer. Il l'a surtout convaincu de calmer son image provoc un peu agaçante pour se racheter auprès du public. "Cela m'a remis en selle, avoue Florent Pagny. J'ai retrouvé un niveau commercial correct et j'ai pu continuer à batailler."

Si Florent Pagny est peu à peu tombé dans la pauvreté, c'est pour plusieurs raison. Fils de secrétaire et d'ouvrier, le chanteur a enchaîné les petits jobs dans sa jeunesse et a été hébergé par L'Armée du Salut quand il est monté à la capitale pour tenter sa chance. Alors il a eu un sacré coup de fièvre en découvrant le pouvoir de l'argent et du succès... et les excès qui les accompagnent. "C'était un chef de bande grande gueule très séduisant qui claque des tunes, se souvient son ami Riton Liebman, comme le rapporte le magazine Public. Il payait pour les autres. C'était maison ouverte et open bar." Hélas, un redressement fiscal le plombe financièrement pendant qu'un flop musical et une rupture amoureuse - celle avec Vanessa Paradis - finissent de l'achever. Aujourd'hui, alors qu'il s'apprête à fêter 60 ans dont 40 ans de carrière, Florent Pagny peut heureusement jeter un regard amusé sur ce passé douloureux. Et ne jamais oublier le coup de pouce de Jean-Jacques Goldman, évidemment...