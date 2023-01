Florent Pagny méconnaissable et confondu avec un SDF : malaise dans le hall d'un grand hôtel

Passer incognito, Florent Pagny saurait faire sans aucun problème ! C'est ce qu'il a peut être pu réaliser lundi 23 janvier s'il était branché sur les ondes de M6, devant l'émission de Julien Courbet, Ca peut vous arriver. Entre deux affaires d'arnaque à régler, l'animateur a fait une parenthèse pour écouter l'histoire surprenante de son intervenant, le directeur d'un grand hôtel de Toulouse. Ce dernier avait une anecdote toute particulière concernant Florent Pagny, qu'il n'a pas du tout reconnu à l'époque où le chanteur a séjourné dans l'établissement. La faute à sa tenue qui laissait apparemment croire qu'il vivait dans la rue...

"Il avait un poncho, il avait un bonnet, il avait au bout d'une corde un chien. Et il était dans le sas de l'hôtel et c'était le soir, il faisait froid. Je vais vers le réceptionniste lui disant : 'Écoutez, je ne sais pas si ce monsieur a besoin de quelque chose. Demandez lui. Mais en tout cas on ne peut pas le laisser comme ça dans le sas de l'hôtel. Demandez lui ce qu'il veut'", s'est souvenu le patron de l'hôtel.

J'étais tellement gêné...

Heureusement, son employé, lui, avait bien compris qu'il s'agissait de Florent Pagny. "Le réceptionniste me regarde et me dit : 'Mais monsieur, c'est le chanteur Florent Pagny'", a-t-il rapporté. Une identité qu'il a pu lui-même finalement confirmer lorsque l'artiste qui se remet doucement d'un cancer est venu "demander qu'on lui apporte un réveil".

"Il se retrouve à côté de moi et je le reconnais", a-t-il encore confié, expliquant ne pas avoir voulu être présenté à Florent Pagny, beaucoup trop embarrassé par la situation. "J'étais tellement gêné, j'avais tellement peur qu'il ait entendu ce que j'ai pu dire, que j'ai dit au réceptionniste que ce n'était pas la peine. J'ai eu l'occasion de le saluer après".

Sa petite histoire a en tout cas beaucoup amusé toute l'équipe de Ça peut vous arriver sur le plateau et qui a donné quelques idées de blagues à Julien Courbet. "Du coup maintenant, le problème de cette anecdote, c'est que dans cet hôtel, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas de domicile et viennent dans le hall : 'Monsieur, vous ne pouvez pas rester là ! Non mais je suis Michaël Jackson'. Il y en a plein comme ça", a-t-il lâché.