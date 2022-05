Julien Courbet menacé d'un fusil et témoin d'une agression : l'animateur a vécu le pire sur un tournage

Julien Courbet en a assez que les Français se fassent avoir. Déjà à l'antenne quotidiennement sur M6 avec Ça peut vous arriver, l'animateur a lancé en 2021 l'émission Arnaques sur la même chaîne, dont le deuxième numéro est attendu ce samedi soir. Au programme, trois domaines d'escroqueries : les arnaques aux comptes en banques, les arnaques aux véhicules d'occasion et les promoteurs immobiliers escrocs.

Pour défendre son émission, Julien Courbet a accordé une interview à Buzz TV vendredi 27 mai. L'occasion pour lui de raconter les coulisses effrayantes du tournage. En effet, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste s'est retrouvé en bien mauvaise posture lorsqu'il est allé à la rencontre d'un concessionnaire "qui ne livrait pas" à ses clients les véhicules qu'il vendait. Ce dernier s'était montré très agressif, jusqu'à menacer Julien Courbet et attaquer physiquement l'un des membres de son équipe.



"J'en ai des frissons dans le dos", a déclaré l'animateur à ce souvenir. Et de raconter : "Il nous a reçus avec un fusil ! Il a tapé sur le cadreur à coups de poing, heureusement il va bien... Et après il sort le fusil et dit : 'Je vais vous fumer'". Ni une ni deux, Julien Courbet et son collègue ont pris leurs jambes à leur cou. "On était obligés de se sauver en courant... On est en train de parler d'un professionnel qui vend des voitures d'occasion ! Voilà où on en est aujourd'hui", s'est-il désolé, avouant avoir eu très peur : "Quand vous avez un type qui hurle et qui dit : 'Je vais te fumer, je vais chercher le flingue' et qu'il va le chercher, je peux vous dire que je n'ai pas fait preuve d'un énorme courage".

Très vite, les deux journalistes ont porté plainte contre le vendeur de voiture et ils se sont rendus compte qu'il était bien connu des services de police. "Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on appelle tout de suite la police ou la gendarmerie et qu'on nous répond : 'Ah, c'est lui ! On a l'habitude.' Mais si t'as l'habitude, faut peut-être faire quelque chose. Il ne faut peut-être pas attendre qu'il tue quelqu'un".