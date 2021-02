Julien Courbet : Violente insulte et agression... Son émission en direct frôle la catastrophe

Son émission Ça peut vous arriver n'a certainement jamais aussi bien porté son nom. Sur M6, Julien Courbet vient chaque jour, en direct, à la défense des consommateurs victimes d'arnaques en tous genres. Ce mercredi 24 février 2021, il s'est intéressé au cas d'une cliente qui a obtenu de la justice que son garagiste la rembourse pour l'achat d'une voiture d'occasion accidentée. Problème, ce dernier refuse de payer. Avec ses équipes, l'animateur a donc tenté de jouer les médiateurs en le contactant par téléphone. Mais le garagiste ne s'est pas montré tout à fait coopératif, se contentant d'insulter Julien Courbet.

"Va te faire encu*er, tête de mort", a-t-il lâché avant de raccrocher. Une réaction qui a forcément pris au dépourvu Julien Courbet et les personnes présentes sur le plateau mais c'est avec humour qu'a préféré se reprendre l'animateur. "Et bien écoutez, je vais devoir vous laisser puisque ce monsieur m'a confié une mission. Je suis là dans 5 minutes. Est-ce qu'un technicien qui serait d'accord éventuellement ? Qu'on en termine !, a-t-il lâché suscitant le rire. Nous sommes d'accord, ce n'est pas une caméra caché. Bon écoutez on en est là pour l'instant. S'il vous plait, déjà nous ne pouvons pas faire ce que vous dites, je suis marié, si éventuellement je décidais de changer d'équipe ce serait avec vous mais pour l'instant nous ne le faisons pas."

Son envoyé spécial en danger

Mais les équipes de Ça peut vous arriver ont rapidement déchanté lorsque Alexandre, l'envoyé spécial du programme qui se trouvait aux abords du garage s'est retrouvé en difficulté, pour ne pas dire en danger. Le jeune homme a en effet subi la mauvaise humeur du garagiste d'une toute autre manière. "Il y a quelqu'un qui s'approche de moi, donc je préfère m'éloigner, Julien", a-t-il fait savoir en duplex. Julien Courbet a donc conseillé à Alexandre de se rendre à la station service qui se situait à proximité, histoire de s'entourer de personnes. Mais le garagiste était bien décidé à poursuivre le journaliste, n'hésitant pas même à le bousculer. Sans le voir à l'image, on entend malgré tout les cris de protestation d'Alexandre sous le regard ahuri de Julien Courbet. "Ce monsieur est complètement fou, c'est une catastrophe. Il va falloir aller déposer plainte juste derrière. Ce monsieur, qui après m'avoir insulté, est sorti carrément pour agresser. Et ces gens là vendent des voitures", a-t-il déploré, toujours en direct.

Une fois en sécurité, Alexandre a donné de ses nouvelles. "J'imagine que le gérant est sorti du garage, il m'a couru droit dessus donc je suis allé me réfugier dans un magasin juste à côté et là il est en train de repartir après m'avoir menacé", a-t-il confié. Julien Courbet a encore une fois promis de porter plainte ultérieurement. "C'est grave là ce qu'il vient de se passer", s'est-il désolé. Pour faire oublier ce climat tendu dans lequel s'est retrouvé Alexandre, Julien Courbet a par la suite fait preuve d'humour en donnant une autre "mission" à son envoyé spécial, celle de rendre visite à "trois personnes armées de fusils". "Est-ce que vous pouvez vous y rendre ?", a-t-il demandé à Alexandre, lequel on le comprend n'était pas du tout pour !