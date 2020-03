Julien Courbet victime d'une arnaque : cette somme mirobolante qu'il a perdue

Julien Courbet a beau dénoncer les arnaques chaque jour sur RTL dans son émission Ça peut vous arriver, il n'a pas toujours échappé à quelques escroqueries lui-même. C'est ce qu'il fait savoir dans les pages de Télé Loisirs ce lundi 9 mars 2020.

En effet, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste est passé à côté d'un joli pactole qu'aurait dû lui valoir ses contrats sur le petit écran à cause d'un malfaiteur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) qui était chargé faire valoir ses droits. Il raconte : "Je l'avais mandaté pour percevoir auprès de cet organisme les droits qui me revenaient suite à mes passages télé, notamment chez Jacques Martin. Il était censé me les reverser après commission. Il a encaissé environ 50 000 euros sans rien me donner." Et bien qu'il ait porté l'affaire devant le tribunal, Julien Courbet s'est retrouvé dans une impasse puisque celui qui l'avait escroqué a été considéré comme étant insolvable. Il n'avait donc plus à rembourser aucune de ses dettes.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la notoriété de Julien Courbet lui porte préjudice. En 2018 déjà, sur le plateau de C à vous, il révélait que sa femme avait failli se faire avoir par un plombier alors qu'elle était enceinte de huit mois. À l'époque, celui qui est à présent le présentateur de Capital (M6) avait contacté un professionnel pour régler un problème mineur avant de le laisser seul avec sa compagne. C'est à ce moment-là que l'artisan avait tenté de lui faire croire que la facture s'élèverait à 3 000 euros... pour changer un joint. Cette fois-ci, Julien Courbet avait pu intervenir à temps et ainsi garder ses billets bien au chaud.