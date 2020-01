Jean-Luc Reichmann : Son identitée usurpée, Julien Courbet dénonce

La notoriété a parfois des côtés néfastes, Jean-Luc Reichmann l'aura compris. Homme fort de TF1 depuis de nombreuses années avec son émission Les 12 coups de midi, il s'illustre également en tant que comédien avec le feuilleton policier Léo Matteï. De ce fait, l'animateur est devenu la cible de petits escrocs sur le Net. C'est ce qu'a fait savoir Julien Courbet dans son émission Ça peut vous arriver sur RTL. En ligne avec Jean-Luc Reichmann, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste lui a révélé que son nom était utilisé "pour soutirer des sous aux autres". Afin d'appuyer ses accusations, Julien Courbet s'aide du témoignage d'Hervé Pouchol, journaliste négociateur de l'émission et ami de longue date de Jean-Luc Reichmann.

"Samedi vers midi, j'ai un certain Jean-Luc Reichmann qui s'abonne à mon compte Twitter. Le problème c'est que je l'ai déjà, le vrai, sur mon compte Twitter, donc bien entendu je flaire l'arnaque", raconte-t-il. Et de poursuivre : "Ce monsieur se présente en me disant 'Je suis ravi de faire votre connaissance', alors que ça fait 20 ans qu'on se connaît." Dans la foulée, l'homme qui prétend être Jean-Luc Reichmann lui propose de participer à "son" émission sur TF1. Curieux d'aller jusqu'au bout de son histoire bien ficelée, Hervé Pouchol joue le jeu et accepte. C'est alors que l'arnaqueur l'invite à se rendre dans un bureau de tabac pour y payer un ticket d'une valeur de 100 euros sur lequel figure un code. Il devait ensuite envoyer ce fameux code à son interlocuteur. "C'est un système de paiement où vous payez effectivement 100 euros au buraliste qui vous donne un papier avec un code, et ce code, celui qui l'a entre les mains peut l'encaisser quand il le veut", précise Julien Courbet.

Face à cette nouvelle inquiétante, Jean-Luc Reichmann a tenu à avertir les auditeurs du danger en rappelant de bien se référer uniquement aux comptes "certifiés avec le petit point bleu". "C'est bel et bien moi qui suis derrière tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Donc bien évidemment pour participer à notre émission et gagner des centaines de milliers d'euros, pourquoi pas, il faut vraiment s'inscrire, mais c'est totalement gratuit", rappelle-t-il. Il faut dire que ce ne serait pas la première fois qu'un internaute se ferait avoir. En février dernier par exemple, une fan du chanteur Amir se faisait piéger et s'était résolue à verser une importante somme d'argent et à envoyer des photos d'elle dénudée à un homme se faisant passer pour l'artiste...