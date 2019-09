Florian (Mariés au 1er regard) a trouvé l'amour grâce à l'émission (EXCLU)

Florian a participé à la troisième saison de Mariés au premier regard. S'il a dit "oui" à Nolwenn devant le maire de Grans, il a hélas terminé l'aventure avec un divorce sur les bras... et beaucoup de regrets au coeur. Mais quelques mois après le tournage, le beau jeune homme a retrouvé l'amour avec une certaine Juliette. Heureux, épanoui, il a accepté de nous raconter les circonstances de cette rencontre hors du commun.

Purepeople : Que deviens-tu depuis la fin du tournage de Mariés au premier regard ?

Florian : Beaucoup me voyaient un avenir dans la télé-réalité, mais toujours pas ! Et pourtant on me l'a proposé. On m'a demandé de participer aux Anges, à La villa des coeurs brisés... Mais ce n'est pas moi. Je n'ai jamais cherché à faire de la télévision. J'ai repris une vie normale, sans caméra. J'ai toujours mon boulot, j'ai lancé une marque de T-shirts, j'ai mes amis qui sont toujours présents pour moi. Et j'ai trouvé l'amour !

Tu peux nous en dire plus à propos de cette rencontre ?

Même si l'émission s'est mal terminée pour moi, le destin m'a mené vers d'autres horizons. Sans Mariés au premier regard, je n'aurais jamais rencontré Juliette. Elle avait vu l'émission, elle m'avait apprécié. Quand le dernier épisode a été diffusé et qu'elle a vu que j'étais célibataire, elle m'a écrit. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs : il y avait du bon et du moins bon. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai retenu son message. On a discuté pendant plus d'un mois, on s'est vu... et on ne s'est plus jamais quitté. Ça fait presque six mois. Quand je vois Marlène, Gaëtan, je me dis qu'il y avait une vie pour chacun d'entre nous après le tournage. Je l'ai très mal vécue, mais la perte de Nolwenn n'était pas si grave au final.

Tu n'as aucune nouvelle de ton ex-femme ?

Pas depuis le divorce ! J'ai gardé contact avec Marlène. Je croise Charline et Vivien de temps en temps sur Toulouse. J'envoie toujours des messages à Gaëtan. Il reste un petit noyau. Mais avec le temps, on retrouve chacun notre propre vie...