Florian (Mariés au premier regard) en couple : sa rencontre "improbable" avec Megh

En janvier dernier, Florian était heureux d'annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés. L'ancien candidat de Mariés au premier regard, vu dans la saison 2 en 2017, entamait l'année en couple ! En effet, après avoir essuyé plusieurs échecs sentimentaux, dont un avec son épouse du programme de M6, Emma, Florian semble plus heureux que jamais auprès d'une certaine Megh. "Cette année 2021 a si bien terminé, et je ne pouvais pas imaginer mieux pour démarrer 2022 que de l'avoir auprès de moi, ma 'p'tite étoile' tombée du ciel, venue scintiller dans ma vie", écrivait-il pour officialiser leur relation.

Le jeune homme aujourd'hui divorcé et la charmante brune coulent des jours heureux depuis le mois de septembre 2021, soit quelques semaines seulement après s'être croisés pour la première fois. En story Instagram lundi 28 mars 2022, Florian s'est d'ailleurs confié sur le jour de leur rencontre et, autant dire que tout n'avait pas forcément bien commencé. "Alors, histoire improbable du soir bonsoir. En gros, cet été je lui ai effleuré les fesses dans une file d'attente", a-t-il raconté avant de préciser : "Bien sûr sans faire exprès et je me suis excusé." Cette petite maladresse les a conduit à faire plus ample connaissance. "Une discussion et plusieurs rendez-vous, notamment un pic-nique de ouf en bord de mer, ont suivis et nous ne nous sommes plus lâchés", a-t-il continué.

Florian et sa belle Megh ont aujourd'hui de nombreux projets ensemble comme il l'a également confié à sa communauté, notamment dans l'immobilier. Et ce n'est pas tout, Florian a annoncé partir prochainement avec Megh lors d'un "voyage surprise". "Je lui organise pour nos anniversaires et qui approche à grands pas. J'ai tellement hâte", s'est-il réjouit.

Rappelons qu'après s'être séparé d'Emma quelques mois seulement après le tournage de Mariés au premier regard, Florian a été en couple avec une jolie blonde prénommée Marie. Après quoi, il a fréquenté Éléa, révélée dans la version française du programme The Circle Game.