Florian (Mariés au premier regard) et Megh bientôt mariés : cette demande inoubliable !

Grande nouvelle ! Florian, candidat de Mariés au premier regard (saison 2, en 2017), s'apprête à s'unir à la femme de sa vie. Une annonce faite en vidéo sur les réseaux sociaux trois mois seulement après avoir officiellement présenté sa compagne, la jolie Megh, à ses fidèles followers. Un moment hors du temps qui a fait fondre les internautes...

En ce mois d'avril 2022, Florian et sa belle ont quitté la France pour passer quelques jours en Turquie. Après avoir visité Istanbul, les voilà arrivés en Cappadoce, région connue pour ses paysages à couper le souffle. Sur Instagram, quelques instants de ce séjour sont partagés. Et ce jeudi 14 avril 2022, le couple fait sa grande annonce. Sur une vidéo, les amoureux apparaissent de dos, face à un superbe ciel bleu décoré de montgolfières, au-dessus des maisons à l'architecture traditionnelle turque. Au son du titre Still falling for you signé Ellie Goulding, Florian se met alors à genoux devant sa belle et sort ce qui s'apparente à une bague dans un écrin. La posture ne laisse aucune place au doute : il demande Megh en mariage !

Surprise et visiblement très émue, la jolie blonde fond en larmes. Tremblante, elle accepte d'un signe de tête la proposition de son amoureux dans ce cadre magique. Les futurs mariés s'embrassent puis se laissent aller à un instant câlin. "Parce que tu as changé ma vie à tout jamais... Parce que c'est toi et personne d'autre... Parce que c'est toi pour toujours", écrit Florian au fil de ces images qui défilent. Et d'ajouter en légende : "On s'en souviendra de ce jeudi 14 avril 2022 06h27."