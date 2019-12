Florian (Mariés au premier regard) : Son vibrant hommage à son défunt papa

Le 16 décembre 2019 était une journée difficile pour Florian. Il y a dix ans, le candidat de Mariés au premier regard 2 (2017) perdait son papa. Il a donc tenu à lui rendre un vibrant hommage sur Instagram.

L'ancien mari d'Emma a posté une photo en noir et blanc de son regretté papa. Tous deux affichent un léger sourire et une belle complicité. "Déjà dix ans que tu es parti. Dix ans que j'ai vécu les pires 24h de ma vie avec ma mère. Dix ans que j'ai dû annoncer à ma petite soeur que son père n'était plus là. Dix ans déjà qu'une grande partie de mon âme est partie avec toi... Dix ans, mais je ne t'oublie pas papa", a-t-il écrit en légende de sa publication. Très vite, il a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Certains lui ont même raconté avoir également perdu l'un de leurs parents et lui ont souhaité bien du courage.