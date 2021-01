Floyd Mayweather : Fiancé à une danseuse de son club de striptease ?

Floyd Mayweather a-t-il une heureuse nouvelle à annoncer à ses fans ? Le boxeur retraité et multimillionaire, qui avait payé l'enterrement de George Floyd au printemps dernier, se serait fiancé. Sa future épouse, une danseuse travaillant dans son club de striptease, a montré son impressionnante bague...

L'info est signée The Sun ! Citant une source restée anonyme, le tabloïd britannique affirme que Floyd Mayweather a demandé la sublime Anna Monroe en mariage, une demande réalisée après que le même média a dévoilé leur relation. Sur une photo publiée en début de semaine, la jolie blonde porte une imposante bague en diamants à l'annulaire gauche. Grand collectionneur de bijoux et de pierres précieuses, Floyd Mayweather transmet sa passion à sa chérie.

"Floyd a d'abord été saoulé par la révélation de leur relation parce qu'il voulait la garder secrète. Ils [Anna Monroe et lui, NDLR] se sont disputés mais se sont vite réconciliés, puis il a décidé de la demander en mariage samedi, a expliqué l'informateur du Sun. Anna a dit à sa famille et à ses amis qu'elle allait se marier et qu'elle voulait faire un bébé avec Floyd cette année."

De son côté, Floyd a formellement démenti ce scoop sur ces fiançailles présumés. Il a publié une note sur Instagram, sur laquelle ses près de 25 millions de followers peuvent lire : "Je ne suis pas fiancé et n'ai jamais été fiancé ou marié, ce ne sont que des rumeurs et des mensonges."