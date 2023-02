Football : Grosse frayeur pour l'enfant d'un international français, une équipe médicale intervient !

En ce début d'année 2023, Morgan Schneiderlin, son épouse Camille et leurs deux enfants se sont envolés pour l'Australie. Un long voyage de plusieurs heures durant lequel la petite famille a dû faire une escale à Dubaï. Malheureusement, cette petite pause ne s'est pas déroulée comme prévu puisque Keira, la petite dernière (âgée de 2 ans) de la famille a bien failli se blesser très gravement...

Ce mercredi 8 février 2023, Camille Schneiderlin (qui s'est fait connaître du grand public en participant à Koh-Lanta en 2012) s'est emparée de son téléphone pour publier une story sur son compte Instagram. Encore sous le choc du récent accident auquel elle a dû faire face, la jeune mère de famille est revenue en détails sur cet évènement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu la peur de sa vie ! "Grosse frayeur à l'aéroport de Dubaï pendant notre escale... Keira a dû mordre le verre en buvant et elle avait pleins de morceaux dans la bouche. On avait tellement peur qu'elle en ait avalé ! Ils ont directement fait venir une équipe médicale et ont été hyper réactifs. Finalement, plus de peur que de mal", a-t-elle expliqué en légende d'une photo où l'on peut voir l'ancienne aventurière tenir un verre brisé en plusieurs morceaux...

Une famille parfaite

Finalement toute la petite famille a pu terminer son grand voyage sans autres obstacles. Actuellement en Australie, ils profitent déjà de la plage et du beau temps au pays des kangourous.

Pour rappel, Camille Sold, de son nom de jeune fille, est en couple avec le footballeur français Morgan Schneiderlin depuis 2014. Fous amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux se sont officiellement dit oui le 8 juin 2017 avant de devenir parents de deux beaux enfants : un petit garçon baptisé Maé et né le 10 octobre 2018 puis une petite fille baptisée Keira et née le 25 septembre 2020. Sur son compte Instagram, la jolie blonde partage régulièrement son quotidien d'épouse et de maman poule. En juin 2021, elle avait d'ailleurs révélé vivre un "vrai calvaire" avec sa petite dernière...