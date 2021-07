Football : Nouveau coming out d'un joueur, ses partenaires réagissent

"Je suis passé par beaucoup de vestiaires où je n'ai pas pu m'exprimer entièrement. Je voulais être moi-même et parler de mes sources d'anxiété concernant le préjugé de la sexualité dans le football, mais j'ai toujours eu le sentiment de devoir me retenir pendant les discussions, ajoute Jahmal dans une note publiée sur Twitter. J'ai réalisé que je suis bien plus heureux quand je suis moi-même, je ne vais donc plus rien laisser m'en empêcher."