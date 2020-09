Fort Boyard - Carla Lazzari : Qui est cette chanteuse star de TikTok ?

De Doja Cat à Charli d'Amelio en passant par Wejdene, TikTok aura propulsé de nombreux talents. Parmi eux, on retrouve une jeune artiste de seulement 14 ans : Carla Lazzari. Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous aurez son tube dans la tête rien qu'à lire ces quelques mots : "Et ça fait bim, bam, boum". Mais son tube, Bim Bam toi, était connu dans le monde entier bien avant qu'il n'explose...

En effet, avant de passer dans Fort Boyard (France 2) ce samedi 5 septembre 2020, Carla Lazzari a représenté la France à l'Eurovision, dans la catégorie des enfants, en 2019. Bim Bam toi était d'ailleurs l'un des favoris pour le concourt de chant. Elle a finalement terminé à la 5e place du classement.

Si vous êtes fan de The Voice Kids (TF1), vous connaissez déjà la petite Carla, qui avait remporté de l'édition 2018. Elle concourrait dans l'équipe de Jenifer. Un premier saut dans cette émission qui avait déjà révélé Bilal Hassani, alors qu'elle n'avait que 11 ans.

"TikTok a été un gros déclencheur pour moi. Mais je ne m'attendais pas du tout à un tel phénomène. Quand on a créé notre chorégraphie, juste avant l'Eurovision, je venais de découvrir TikTok car la plupart de mes amis au collège l'utilisent. On avait fait notre petite chorégraphie pour le fun, mais lorsqu'on a lancé le challenge pour que tout le monde fasse sa propre danse, le clip est passé de 5 à 50 millions de vues sur YouTube en quelques jours", expliquait l'adolescente niçoise au Parisien, en juin dernier. "Maintenant, je suis très active sur TikTok. C'est mon réseau social préféré avec Instagram, j'aime son côté créatif, original, fun et participatif", avait-elle ajouté. Aujourd'hui, elle y est suivie par plus de 447 000 fans.