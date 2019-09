Fort Boyard : Jeanfi Janssens blessé, "J'y ai laissé une dent !"

Les candidats du Fort Boyard ne gardent pas tous en mémoire une aventure idyllique. Jeanfi Janssens, notamment, ne veut plus jamais y mettre les pieds. Traumatisé par son expérience diffusée le 1er septembre 2018, l'humoriste se souvient avoir souffert le martyre pour France 2...

"Personne ne le sait, mais j'ai laissé une dent dans l'épreuve de la camisole de force, raconte-t-il dans les colonnes du Parisien. Je devais mettre des balles dans ma bouche et les placer dans des trous. Mais on ne m'avait pas dit que le contour des trous était dur. Il y a eu un clac, puis j'ai entendu : 'Oh putain, il saigne !' Une partie de ma dent du haut était cassée, ma lèvre gonflée. Mon visage tout déformé. Du coup, j'ai fermé la bouche jusqu'à la fin de la séquence et on m'a envoyé en prison".

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jeanfi Janssens aurait vécu une épreuve bien plus rude que celles des Maîtres du temps d'Olivier Minne pour obtenir justice. "J'ai dû batailler avec le médecin urgentiste pour qu'il reconnaisse que j'avais bien perdu le bout de dent à cause de l'épreuve, détaille-t-il. Il ne voulait pas admettre que ma tête avait tapé le mur. Tout ça à cause des assurances ? Je n'allais pas payer une nouvelle dent de ma poche quand même !" Malgré leur désaccord, le grand ami de Stéphane Plaza a reçu une nouvelle invitation de la part de France 2, qu'il a allègrement refusée : "J'ai répondu que j'étais en tournée". Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort...

Jeanfi Janssens : son expérience mitigée dans Danse avec les stars

Décidément, Jeanfi Janssens n'est pas gâté par ses passages à la télévision française. Venu apporter une touche de drôlerie au casting de la neuvième saison de Danse avec les stars, l'humoriste avait difficilement rampé jusqu'à la sixième place du podium. Il avait notamment reproché à la production de systématiquement le désavantager en lui imposant des tenues "farces et attrapes" - dont une panoplie de cowboy, une de rappeur, une autre de super-héros. Mais que voulez-vous ? On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi...