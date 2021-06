Fran Drescher (Une nounou d'enfer) : A 63 ans, elle rentre toujours une tenue culte de la série !

"C'est un classique, expliquait-elle à Page Six en évoquant sa garde-robe. Qu'est-ce qui pourrait passer de mode chez un col roulé noir ? De saison en saison, on ne sait jamais qui va proposer le meilleur, mais James Perse et Ralph Lauren restent mes deux favoris." Cancer Schmancer est une organisation à but non lucratif créée par Fran Drescher en 2007. La comédienne espère, par ce biais, lutter contre les cancers féminins en les faisant diagnostiquer le plus tôt possible et trouver le lien entre une bonne hygiène de vie et la prévention ou le combat contre la maladie. Le temps, en tout cas, ne semble avoir aucune emprise sur elle. La preuve : elle rentre toujours dans les vestes qu'elle portait alors qu'elle avait tout juste 36 ans...