Une nounou d'enfer : retour sur la maladie neuromusculaire de Rachel Chagall, alias Val

Joli clin d'oeil dans la série

A l'époque, l'actrice se faisait encore appeler Rachel Levyn. Mais il a fallu qu'elle se décide à changer d'identité, une consoeur portant déjà le nom quasiment similaire de Rachel Levin. C'est pourquoi elle a fait modifier sa carte de visite en rendant hommage à sa grand-mère paternelle... la cousine du célèbre peintre. Née en 1952 à New York, elle a également donné la réplique à Susan Sarandon et James Spader dans La Fièvre d'aimer en 1990. C'est néanmoins pour Valérie "Val" Torriello qu'un grand nombre de téléspectateurs l'adorent. On peut même dire que sa vie privée a inspiré les épisodes d'Une nounou d'enfer. Mariée à Greg Lenart, l'un des régisseurs du programme, elle a donné naissance à des jumeaux le 19 mars 1999, Eve et Jonah. Or, si vous vous souvenez de la fin de la série, Fran accouche d'un garçon et d'une fille qu'elle appelle, avec Maxwell, Eve Catherine et Jonah Samuel...