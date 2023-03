France 2 : Le fils d'un célèbre journaliste, copie conforme de son père, travaille aussi à la télé !

Même s'il est à la retraite depuis janvier 2008, Patrice Drevet a marqué le monde de la télévision. Inoubliable monsieur météo de France 2, il est adoré des Français mais pas que... En effet, le septuagénaire a aussi un fils prénommé Cyril et né en 1970. Ce dernier est également animateur et voue une admiration sans borne pour son père avec qui il s'entend d'ailleurs à merveille.

Le 4 janvier dernier, à l'occasion du 75ème anniversaire de Patrice Drevet, Cyril Drevet s'est emparé de son compte Twitter pour écrire une courte mais très jolie déclaration à son papa. "Joyeux anniversaire à mon père, que j'admire et que j'aime tant", a-t-il écrit en légende d'une photo où père et fils prennent fièrement la pose, bras dessus, bras dessous. Dans les commentaires, Cyril Drevet précise que cette photo date de 2016. Mais ce qui frappe avant tout, c'est la très forte ressemblance entre les deux hommes. Mêmes yeux, mêmes sourires, mêmes nez... le lien de parenté ne fait aucun doute et d'ailleurs, les internautes ne s'y trompent pas ! "J'ai cru que c'était un photomontage de toi jeune et dans 20 ans. Vous vous ressemblez trait pour trait !", a commenté l'un d'eux avec stupéfaction.