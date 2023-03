Diaporama : France 2 : Le fils d'un célèbre journaliste, copie conforme de son père, travaille aussi à la télé !

1 / 16 France 2 : Le fils d'un célèbre journaliste, copie conforme de son père, travaille aussi à la télé !

2 / 16 Un célèbre animateur a un fils qui travaille aussi en télé. © JLPPA

3 / 16 Patrice Drevet a longtemps été le monsieur météo de France 2. Patrice Drevet - Intronisation à l'académie Alphonse Allais au cabaret "La Cremaillère" à Paris le 23 janvier 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 16 Il a un fils, Cyril qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cyril et Patrice Drevet - "Vin du mois", soirée de dégustation de grands vins à l'Urban Coffee, à Paris. © BestImage, JAEGLE STEPHANE / BESTIMAGE

5 / 16 Cyril Drevet s'entend à merveille avec son père et lui rend régulièrement hommage sur les réseaux sociaux. Patrice Drevet - 24ème cérémonie des Lauriers de l'Audiovisuel au théâtre Marigny à Paris, le 11 février 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 16 Le 4 janvier 2023, il a d'ailleurs posté une photo de famille sur son compte Twitter. Exclusif - Patrice Drevet - Inauguration du Village de la Gastronomie à Paris le 21 septembre 2018 © JLPPA / Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

7 / 16 Les internautes se sont empressés de souligner leur ressemblance frappante. Patrice Drevet - 12ème édition des 4 heures "Pétanque du Coeur" au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque - Boulodrome de l'île du pont à Neuilly-sur-Seine. Le 19 septembre 2015 © BestImage, JLPPA / Bestimage

8 / 16 Patrice Drevet - Inauguration "Le Train de la Télé" à Paris Gare de Lyon le 6 octobre 2014. l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) et Trains Expo Evènements SNCF s'associent pour co-produire le Train de la Télé, qui parcourra la France du 6 octobre au 26 octobre pour faire découvrir aux Français l'histoire du petit écran qu'ils affectionnent tant et pour convier petits et grands à un voyage inter-générationnel à travers l'histoire de la télévision, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

9 / 16 EXCLUSIF - Prix Spécial - Close up Patrice Drevet et son fils Cyril à Marseille en juillet 2009. © BestImage, JLPPA / Bestimage

11 / 16 Exclusif - No Web - No Tabloids - Cyril Drevet - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 10" diffusée sur TF1 le 22 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

12 / 16 Prix Spécial - Exclusif - Patrice Drevet - Première soirée "La guinguette de Régine" au Balajo présentée par Régine, Marc Zaffuto et Emmanuel d'Orazio le 26 mai 2014. © BestImage, Pedro Cabreira / Julien Sarkissian/ Bestimage

13 / 16 Patrice Drevet - 10e edition des "4 heures petanque du coeur" a Neuilly sur Seine, le 14 septembre 2013. © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

14 / 16 Patrice Drevet - Conférence de presse pour le Festival Jazz Musette des Puces au restaurant "Ma Cocotte" à Paris le 17 mai 2013 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

