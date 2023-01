France Gall en train "de tomber amoureuse" de Michel Berger : appel avec Véronique Sanson, l'ex du chanteur

France Gall s'est éteinte il y a cinq ans, le 7 janvier 2018. Une disparition qui a marqué le monde de la musique française, tant la chanteuse alors âgée de 70 ans a eu une carrière musicale riche et dense. Mais au delà de l'aspect artistique, elle est devenue une icône de sa génération de par sa vie sentimentale hors norme, qui a fait d'elle la muse d'artistes incontournables comme Claude François, Julien Clerc, mais surtout Michel Berger.

Le couple qu'elle forme avec ce dernier demeure l'un des plus emblématiques de la vaste histoire de la chanson française, tant leur complémentarité était évidente sur scène et en dehors. À l'occasion des 5 ans de la mort de France Gall, nos confrères du Parisien retrace dans un long article sur l'histoire de cette union, loin d'être une évidence à l'époque.

Car avant de former ce duo indémodable et incontournable de la chanson française, Michel Berger a vécu une romance relativement similaire avec Véronique Sanson : tout débute avec des collaborations professionnelles et l'amour finit inévitablement par s'incruster dans les relations. Seulement, le couple Berger-Sanson se sépare en 1972 après cinq ans de vie commune. Véronique Sanson rompt brutalement, prétextant aller acheter des cigarettes, alors qu'elle part vivre aux États-Unis avec un autre musicien, Stephen Stills, avec qui elle se marie un an plus tard.

Un coup de fil en pleine nuit

C'est alors que le chanteur débute son travail avec France Gall. De la même manière, ce temps passé ensemble abouti à la formation d'un couple, alors que France Gall et Véronique Sanson sont alors bonnes amies. Un jour, à 4h du matin en France, Véronique Sanson appelle France Gall depuis les "States". "Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Michel", lui avoue alors France Gall. Un long silence s'en suit. "Je ne sais pas comment on fait pour ne pas tomber amoureuse de Michel", lui répond Sanson avant de lui raccrocher au nez. Cette anecdote témoigne du froid qui s'installe entre les deux chanteuses, qui finiront par chanter même ensemble dans une émission devenue culte de Taratata.