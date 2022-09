Michel Berger et France Gall : De quelle maladie est morte leur fille Pauline, à 19 ans ?

Les chansons que Michel Berger et France Gall ont offert à la France sont dans toutes les têtes. Derrière leur musique, se cache un couple emblématique mais aussi empreint de douleurs. La mélancolie de certains titres est d'autant plus forte quand on songe aux épreuves traversées par le duo, comme la maladie de leur fille Pauline.

Mariée à Michel Berger en 1976, la chanteuse France Gall a donné naissance à Pauline, le 14 novembre 1978, premier enfant qui précède Raphaël, né en 1981. Une immense joie pour le couple qui se double ensuite de l'inquiétude car la fillette est atteinte de la mucoviscidose. Cette maladie génétique rare et souvent mortelle touche les voies digestives et respiratoires, le chanteur Grégory Lemarchal a lui aussi été atteint par ce mal, décédant en 2007.

Après avoir affronté la mort par crise cardiaque de Michel Berger en 1992, l'interprète de Résiste a dû faire face à la dégradation ensuite de l'état de santé de leur fille Pauline. Elle a décidé de se mettre en retrait de sa carrière après sa tournée pour l'album France en 1996, afin de se consacrer à son enfant. Le 15 décembre 1997, Pauline est décédée des suites de la mucoviscidose à seulement 19 ans. À partir de cette date, l'artiste a alors décidé de se retirer de la scène publique, s'installant au Sénégal.

Elle dégageait quelque chose d'autre que les autres

Pauline Berger a dû apprendre à vivre avec la maladie, sa famille aussi. France Gall confiait avoir perdu son insouciance quand elle a appris que sa fille était malade. Paris Match avait dévoilé l'oraison funèbre qu'elle avait faite pour son enfant : "Il n'y a pas, je dis bien pas, une personne qui ait croisé le regard de Pauline, même furtivement, qui ne sont pas arrêtée quelques instants sur elle. Elle dégageait quelque chose d'autre que les autres : elle n'était pas tout à fait comme les autres. Moi, je la trouvais extraordinaire mais c'était pour moi normal de penser ça."

Une bataille judiciaire pour réunir père et fille

Avant de mourir, Pauline Hamburger - vrai patronyme de son père Michel Berger - avait émis un souhait à sa maman. Dans le livre Quelque chose en nous de Michel Berger d'Yves Bigot, le producteur Bernard Saint-Paul avait dévoilé les dernières volontés de la fille de France Gall et Michel Berger : "La petite Pauline Hambur­ger qui se sait condamnée, fait un testament et dit à sa mère 'je sais que je vais mourir, je voudrais être enterrée à côté de papa'." Hors, la tutrice de la mère de Michel Berger, Annette Haas, s'y refuse, obligeant la chanteuse a se lancer dans une bataille judiciaire. Elle obtiendra gain de cause et père et fille seront réunis dans le caveau familial au cimetière Montmartre à Paris. En 2018, France Gall les a rejoint, succombant au cancer à 70 ans.

C'est extra­or­di­naire de l'avoir connue pendant 19 ans.

Comment survivre à la perte de son enfant ? France Gall avait fait part de son bouleversant témoignage en 2015 sur D8, dans un autoportrait réalisé par Eric Guéret : "J'ai tout de suite voulu être la maman qui réus­sit le plus au monde à survivre et à inté­grer cette idée d'avoir perdu un enfant. De pouvoir, le plus faci­le­ment, vivre avec ça. Sinon, on est foutus, si on y pense, si on est dans le regret. Ma manière de penser, ça a été : 'C'est extra­or­di­naire de l'avoir connue pendant 19 ans. On me l'a reprise, mais on me l'a quand même donnée pendant 19 ans.' Pour Michel, c'est ça aussi que j'ai pensé."