France Gall : Sa tombe est hors du commun avec un secret bien particulier, sa volonté a été respectée

Morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine, France Gall a rejoint l'amour de sa vie Michel Berger (décédé le 2 août 1992) et leur fille Pauline (emportée par un mucoviscidose en 1997) au cimetière Montmartre à Paris. Si France Gall avait déclaré qu'elle trouvait "sinistres" les cimetières à nos confrères du magazine Paris Match, elle avait tout imaginé pour que sa dernière demeure soit un endroit empreint de beauté et de poésie.

Ainsi, le couple et leur fille reposent dans un caveau familial unique protégé par un immense mausolée de verre. Loin des tombes faites de pierre ou de marbre, celle de la chanteuse, de l'artiste et de leur fille n'a rien de commun avec les structures mortuaires traditionnelles. À l'intérieur du mausolée de verre, un grand cerisier japonais garni de fleurs roses surplombe leurs tombes. Elle la décrivait comme une cage "à oiseaux avec des fleurs et des arbres de toutes les couleurs".

Une tombe empreinte de magie

Apparu en 2012, ce mausolée a été érigé lors de la commémoration des 20 ans de la mort de Michel Berger. Sa construction révèle également un secret particulier : lorsque le soleil frappe son verre, la plaque sur laquelle sont inscrits les noms du chanteur et de sa fille devient moins lisibles, et des arcs-en-ciel apparaissent. Une mise en lumière exceptionnelle qui impressionne toujours les visiteurs du cimetière de Montmartre.

Accompagnée de leur fille Pauline décédée à 19 ans à peine, France Gall a également respecté la dernière volonté de sa fille qui avait indiqué dans son testament vouloir reposer à côté de son papa. À l'époque, l'interprète du titre Ella, elle l'a avait dû demander à sa belle-famille de déplacer le corps de son mari jusque dans le caveau des Gall, à Paris. Une demande qui avait d'abord été refusée par ses beaux-parents, mais qui avait fini par être acceptée après de nombreuses négociations.

Pour rappel, le couple était également parent de Raphaël, né en 1981. Très discret, celui-ci utilise son vrai nom de famille, Hamburger, et est devenu compositeur et produit de la musique, notamment de très nombreuses bandes-originales dont Blood Ties de Guillaume Canet et Demain tout commence, d'Hugo Gélin et Nous York de Géraldine Nakache.

Il est aujourd'hui le co-producteur de la formidable comédie musicale Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamandon qui se joue à guichets fermés à la Seine Musicale à Paris et qui partira en tournée dans toute la France.