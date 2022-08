Michel Berger : La dernière volonté de sa fille Pauline, tragiquement morte à 19 ans...

C'est un deuil qui a marqué la France entière : alors qu'il venait de sortir son légendaire tube Le Paradis Blanc, Michel Berger s'est un jour effondré après une partie de tennis dans sa propriété de Ramatuelle... et ne s'est plus jamais relevé. A 44 ans, le chanteur venait de succomber à une crise cardiaque et laissait derrière lui une femme brisée, France Gall, ainsi que deux enfants, Pauline et Raphaël.

Et l'aînée, âgée de 13 ans à la mort de son père, n'a malheureusement pas survécu longtemps au chanteur : touchée par la mucoviscidose, elle a fini par y succomber en 1997, à 19 ans à peine. Un autre drame vécu par sa mère, qui venait de se soigner d'un cancer et qui a dû rester debout pour son fils Raphaël alors qu'elle venait de vivre le pire deuil possible.

Surtout que l'enterrement de sa fille ne s'est pas fait si facilement : en effet, se sachant très gravement malade, Pauline avait fait un testament avant de mourir pour demander à être inhumée à côté de son célèbre papa. France Gall avait alors dû demander à sa belle-famille de déplacer le corps de son mari jusque dans le caveau des Gall, à Paris. Une demande tout d'abord refusée par ses beaux-parents, mais qui avait fini par être acceptée après de nombreuses négociations.

Le père et la fille reposent donc aujourd'hui dans un caveau du cimetière Montmartre à Paris. Un endroit poétique, entouré de verre, où des fans viennent souvent se recueillir ou rendre un dernier hommage à la famille : il faut savoir que France Gall les a malheureusement rejoints le 7 janvier 2018 après avoir succombé à un cancer.

Leur fils Raphaël, aujourd'hui âgé de 41 ans, fait également partie du métier désormais mais pas question pour lui de se mettre en lumière : l'homme, qui utilise son vrai nom de famille, Hamburger, est devenu compositeur et produit de la musique, notamment de très nombreuses bandes-originales dont Nous York de Géraldine Nakache, Blood Ties de Guillaume Canet et Demain tout commence, d'Hugo Gélin. Très discret, il aurait partagé la vie de Cécile Cassel, une autre "fille de", mais l'on n'en sait pas plus aujourd'hui.