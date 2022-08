Michel Berger : Cette phrase terrible prononcée au moment de sa mort brutale

Ses derniers albums auraient-ils été prémonitoires ? Deux ans après la sortie du magnifique tube Le Paradis Blanc, et quelques mois après sa chanson Jamais Partir, Michel Berger décède brutalement, à 44 ans, le 2 août 1992. En vacances à Ramatuelle, le chanteur qui a accumulé les tubes pendant sa carrière, fait une partie de tennis avec ses amis, notamment les journalistes Gérard et Marie-Françoise Holtz.

Quelques minutes plus tard, il remonte dans sa maison et fait une crise cardiaque, qui lui sera fatale. Appelés sur place, les médecins et les pompiers assèneront alors une phrase difficile à sa femme France Gall, qui l'a trouvé dans la maison : "On est désolés, on ne peut plus rien faire". La chanteuse effondrée, qui était mariée avec le musicien depuis 1976 se retrouve seule avec ses deux enfants et une carrière à mener sans celui avec qui elle collabore depuis plus de vingt ans.

Une grande fatigue qui mène au drame

Il faut dire que Michel Berger était épuisé : selon les témoins de cet été là, dont sa maitresse, Béatrice Grimm, le chanteur avait mal supporté la réalisation de son dernier album en duo avec France Gall, qui avait pris un peu trop de place à son goût. Fatigué par une carrière qui commençait à le lasser, le chanteur rêvait d'autres choses, peut-être de cinéma ou d'une carrière à l'étranger, qui lui ferait oublier la perte de ses deux amis proches, Daniel Balavoine et Coluche, tous les deux morts en 1986.

Des projets qu'il n'aura donc pas eu le temps de réaliser. Et ce drame, France Gall peinera à s'en relever : touchée par un cancer quelques mois après la mort de son mari, elle a ensuite vu s'envoler sa fille, Pauline, touchée par une mucoviscidose et qui a fini par mourir en 1997, à seulement 19 ans. Difficile pour la chanteuse de s'en remettre, elle qui avait déjà vu l'un de ses ex-compagnons, Claude François, décéder brutalement.

Trente ans après sa mort, Michel Berger n'a jamais été oublié : régulièrement repris par la jeune génération, il avait été l'objet d'une comédie musicale, intitulée Résiste et qui reprenait tous ses plus grands tubes. Et après 25 ans à vivre sans lui, France Gall a fini par le rejoindre : début 2018, la chanteuse s'est éteinte à 70 ans, succombant à un cancer.